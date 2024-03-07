Talas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Talas Belediye Korosu konseri ile nörobilim uzmanı Dr. Şöhret Karaduman söyleşisi düzenlenecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Talas Belediye Korosu konseri ile nörobilim uzmanı Dr. Şöhret Karaduman söyleşisi düzenlenecek.

8 Mart Cuma günü Talas Belediyesi Meclis Salonunda saat 19.30’da gerçekleştirilecek Talas Belediye Korosu konseri ve Dr. Şöhret Karaduman söyleşi programına katılımın yoğun olması bekleniyor.

Program Talas Belediyesinin daha öncekilerde olduğu gibi ücretsiz takip edilebilecek.