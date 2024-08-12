2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı, doğumunun 34. ve vefatının ise 10. yılı münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı ile anıldı. KONYA (İGFA) - 2014 seçim çalışmaları sırasında Başarakavak Mahallesi yakınlarında konvoyda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı için doğumunun 34., vefatının ise 10. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Merhum Talha Bayrakçı, Selçuklu Merkez Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından okunan hatim duası programı ile anıldı.

Namazın ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Anma programına Talha Bayrakçı’nın ailesi, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Yakup Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.