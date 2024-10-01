Köy Enstitüleri’nin aydınlarından Talip Apaydın, ölümünün 10. Yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Başkan Çalık, anma programında yapığı konuşmasında Apaydın’ın Türk edebiyatının önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitüleri’nin eğitimdeki aydınlanma rolünü hatırlattı. Ayrıca, Gürpınar’da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile Köy Enstitüleri ruhunu Beylikdüzü’nde yaşatmayı amaçladıklarını da belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - “Bizi insan eden, yetiştiren Köy Enstitüleridir. Hasan Ali Yücel’dir, İsmail Hakkı Tonguç’tur” diyen Köy Enstitüleri’nin aydını Talip Apaydın, ölümünün 10. Yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon’da yapılan anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’da katıldı. Program, Talip Apaydın’a özel hazırlanan “Bozkırda Açan Çiçekler” isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Anma etkinliğinde Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Dr. Alper Akçam ve Apaydın’ın kızı Su Apaydın Öge, Köy Enstitüleri ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

“İYİ Kİ BU TOPRAKLARDAN TALİP APAYDIN GEÇMİŞ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anma programında yaptığı konuşmada Apaydın’ın Türk edebiyatının önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitüleri’nin eğitimdeki aydınlanma rolünü hatırlattı. Ayrıca, Gürpınar’da Üç Köy, Üç Meydan projesi kapsamında hayata geçirilecek Kent Enstitüsü projesi ile Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmayı da amaçladıklarını hatırlatan Başkan Çalık, “Talip Apaydın’ın Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde isminin yaşatıldığı Nuri Ulusu Kütüphanesi’nde hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Apaydın’ın kıymetli eserlerini ve onun özel eşyalarını sergileme imkânını bize sağladığı için kızı Su Apaydın Öge ye yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki bu topraklardan bir Talip Apaydın geçmiş” şeklinde konuştu. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi, Talip Apaydın’ın çocukları tarafından bağışlanan 6 bin 695 kitabı Beylikdüzü Nuri Ulusu Kütüphanesi’nde sergileyerek yazarın hatırasını yaşatmaya devam ediyor.