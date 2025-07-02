Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tamer Yentür, İzmir’deki orman yangınlarını “vatan hainliği” olarak nitelendirirken, CHP’deki yolsuzluk iddiaları ve iç çekişmelerin partiyi zayıflattığını söyledi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tamer Yentür, İzmir ve çevresinde yaşanan orman yangınları ve CHP’deki son tartışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yentür, doğaya karşı hoyrat tutumun toplum için yıkıcı bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

“YANGINA SEBEP OLMAK TERÖR SUÇUDUR”

Bornova ve Foça’daki yangınların kasıtlı olduğunu savunan Tamer Yentür, “Yangına sebep olmak artık terör suçu kapsamına alınmalı. Ormanlarımız nefes alanlarımız, çocuklarımızın yaşam alanları. Bu alanların yok edilmesine sessiz kalamayız” dedi. Yangınlarla mücadele eden ekiplerin çabalarını takdir eden Yentür, asıl sorunun ihmaller ve kasıtlı hareketler olduğunu vurguladı.

İktidar ve yerel yönetimleri eleştiren Tamer Yentür, her yıl aynı acının yaşandığını ifade ederek, "İsraf edilen kaynaklar ve eksik araç gereç nedeniyle müdahaleler yetersiz kalıyor. Ciddi reformlar şart” dedi.

İKLİM VE DOĞAYA ZARAR UYARISI

Doğaya verilen zararın iklim değişikliğini tetiklediğini belirten Yentür, “Oksijen kaynaklarımızı azaltıyoruz. Tarım arazileri plansızca imara açılırken, bazı bölgelerde vatandaşın ev yapması engelleniyor. Bu çelişkiler Türkiye’yi kötü günlere sürüklüyor” uyarısında bulundu.

Bu arada CHP’deki yolsuzluk iddiaları ve iç çekişmelere de değinen Yentür, “Parti içinde ‘senin adamın, benim adamım’ kavgası hakim. Yolsuzluk ve usulsüzlükler ortaya çıkıyor, ancak suskunluk ya da siyasi çekişmeyle yanıt veriliyor” dedi. CHP liderlik tartışmalarını eleştiren Yentür, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı hedefi zayıfladı. Özgür Özel popülerliğini İmamoğlu üzerinden kurmaya çalışıyor. Muharrem İnce ise bu boşluğu değerlendiriyor. CHP’de kimin ne hesap yaptığı belirsiz, bu durum iktidar iddiasını zedeliyor” diye konuştu.