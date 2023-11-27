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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), 21 Kasım Salı günü, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem ve deprem sonrası heyelan senaryosu için üç günlük detaylı bir tatbikat gerçekleştirdi.YOZGAT (İGFA) - Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), olası bir doğal afette hattın ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak üzere potansiyel bir senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında, Yozgat ilinden geçen boru hattı güzergahında Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem ve deprem sonrası meydana gelmesi muhtemel olan heyelan senaryosu üzerine tüm çalışanların katılımıyla başarılı bir uygulamaya imza atıldı.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikat boyunca TANAP birimleri görevleri kapsamında alarma geçerek, jeolojik bir tehlike olup olmadığının gözlenmesi için havadan drone incelemeleri, boru hattı boyunca hasar tespiti, olası risk ve tehditlerin kontrolü için vana kontrollerini ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 72 saat süren tatbikat öncesinde bölge basınına, konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak herhangi tehlikeli bir durum olmadığı, hareketliliğin tatbikat nedeniyle yaşandığı aktarıldı.

TANAP, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve farklı doğa afetleri yaşama potansiyeli olması sebebiyle boru hattının geçtiği il ve ilçelerde birçok kriz senaryosu üzerinde yoğunlaşarak hattın ve çalışanların güvenliğini sağlamak için tatbikatlar düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.