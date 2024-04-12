Her evin ihtiyacı olan tuvalet kâğıtları artan fiyatların ardından tarih olacak. Rulosu 6 TL'ye dayanan tuvalet kâğıtları vatandaşlar tarafından tepki gördü.MAHMUT VURAL / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Artan enflasyon ve asgari ücretin yetersizliği her geçen gün daha da hissedilir hale geldi. Yiyecekten içeceğe giyime kadar artan zamlara bir yenisi daha eklendi. Sigara, çikolata derken tuvalet kâğıdına da zam geldi. Tuvalet kâğıtlarının fiyatları vatandaşları artık tanesiyle almaya zorlayacak.

TANESİ 6 TL'DEN HESAPLANIYOR

Tuvalet kâğıtlarına gelen zamlara yetişemeyen üreticiler de artık tane fiyatını hesaplayarak satışa sunmaya başladı. 12'li Maylo 3 katlı Tuvalet kâğıdı 65 TL'den satılırken rulonun tanesi tam olarak 5 Lira 42 Kuruş'a denk gelirken diğer markalarda durum değişiyor. 12'li Papia Tuvalet kâğıdı 75 TL'ye satılıyor ve rulonun tanesi tam olarak 6 Lira 25 Kuruş'a denk geliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar, artık ihtiyacı kadar almaya yönelerek tane satışları başladığı zaman bu noktalara yönelecek gibi görünüyor.

"UTANMADAN TANE FİYATINI YAZMIŞLAR"

Bir vatandaş fiyatlara isyan etti. Evine zaten zor alışveriş yaptığını belirten vatandaş, "Gerçekten yeter artık. Bu duruma dur diyecek insan yok mu? Bu marketleri denetlemeleri gerekiyor. Bugün aldığımız ürün yarın aynı fiyatta olmuyor. Tuvalet kâğıdı almaya gittim, birde yanına utanmadan tane fiyatını yazmışlar. Olur mu ya? İnsanlar eskisi gibi poşetlerini bile dolduramıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

12'li Maylo 3 katlı tuvalet kağıdı: 65 TL

12'li Beyaz Güvercin tuvalet kâğıdı: 79,90 TL

16'LI Beyaz Güvercin tuvalet kâğıdı: 123, 90 TL

32'li POFU Tuvalet kâğıdı: 125 TL

32'li Maylo 2 katlı Tuvalet kâğıdı: 155 TL