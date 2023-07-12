Adalet ve Değişim yürüyüşü ile Ankara'ya ulaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anıtkabir'i ziyaret etti. Saat 17'de değişim ve istifa çağrısını CHP Genel Merkezi önünden gerçekleştirecek Başkan Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajında da değişim vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyüşü ardından mozoleye çelenk sunarak saygı duruşunda bulunan Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, "Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1679080669262036992

"Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir" diyerek özel deftere duygularını aktaran Özcan, mesajında; "Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm" ifadelerine yer verdi.