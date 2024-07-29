Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde milyonlarca tarihî belgeyi muhafaza ediyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kültürel ve tarihî miras özelliği taşıyan belgeleri ve tapu defterlerini titizlikle muhafaza ediyor. Tarihî ve kültürel öneme sahip olan belgelerin gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılabilmesi için geçmişten günümüze ulaşan yıpranmış belgeler ve tapu defterleri yoğun bir çalışmayla restore ediliyor. Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, mülkiyet defterlerindeki tahribatların onarımının yanı sıra başka kurumlardan gelen onarım taleplerine de cevap veriyor.

‘KLASİK RESTORASYON, LEAF-CASTİNG VE KLASİK CİLT’ OLMAK ÜZERE ÜÇ ANA BİRİMDE RESTORASYON YAPILIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamladı. Bu kapsamda, restorasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen yıpranmış mülkiyet defterleri, uzman bir ekip çalışmasıyla, aslına uygunluğu korunarak yenileniyor. Belgenin durumuna göre klasik usulle yapılan çalışmada belge, elle çalışılarak restore edilirken ikinci yöntemde belge bir makine yardımıyla yenileniyor. Leaf-Casting adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kâğıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün talebiyle yerli ve millî üretimle imal edilen leaf-casting makinesi sayesinde, elle yapılan klasik restorasyona göre çok daha hızlı bir şekilde işlem tamamlanıyor. Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller hâlinde ciltleme birimine iletilen tarihî belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.

1463 YILINA AİT AYASOFYA VAKFİYESİ DE RESTORE EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, tarihî belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesi’nin restorasyonunu da gerçekleştirdi. 1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, klasik restorasyon usulüyle elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi.

Arşiv Dairesi Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Nursel Demir yapılan restorasyon çalışmalarının önemine değinerek; “Arşivimizdeki defterler günümüzde hâlâ miras anlaşmazlıkları veya kadastro tespitine itiraz davalarına birer dayanak olarak geçerliliğini korumaktadır.” dedi.