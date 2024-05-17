Dijital platformlarda "Hızlı ve kolay tapu randevusu” gibi başlıklarla çıkan bağlantıların 'oltalama' yöntemi ile dolandırıcılık girişimi olduğu ve bu konuda dikkatli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Dijital platformlarda “Hızlı ve kolay tapu randevusu” gibi başlıklarla yer alan bağlantılara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu tür aldatıcı nitelikteki bağlantılara tıklamayınız. Yönlendirilen sahte sitelerde herhangi bir işlem ya da ödeme yapmayınız. Dijital mecralarda, tapu işlemleri ve randevu alma vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Tapu işlemleriniz için webtapu.tkgm.gov.tr adresinden detaylı bilgi edinebilir ve resmî işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.