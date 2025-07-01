Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından düzenlenen “Tarih Buluşmaları” etkinlik dizisi, 3 Temmuz’da önemli bir konukla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Tarih Buluşmaları”, “İzmir Yahudileri ve Sabatay Sevi Olayı” oturumuyla devam ediyor. Houston-Clear Lake Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Cengiz Şişman’ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonunda düzenlenecek.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN AKADEMİSYEN

Yüksek lisansını İslam ve Yahudilik tarihi çalışmalarıyla Temple Üniversitesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Cengiz Şişman’ın, Harvard Üniversitesi’nde Orta Doğu tarihi alanında bir yüksek lisans derecesi daha ve aynı üniversiteden tarih doktorası bulunuyor. İslam coğrafyasında yaşayan Yahudiler, İslam imparatorlukları ve Orta Doğu tarihi alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Cengiz Şişman söyleşide; İzmir kent tarihi ve kültüründe önemli yere sahip olan İzmir Yahudileri hakkında detaylı bilgi sunacak ve İzmir’de doğan Sabatay Sevi’nin Mesihlik iddiasında bulunmasıyla gelişen olayları anlatacak.

TARİH BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün, merkezi İstanbul’da bulunan Tarih Vakfı ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu “Tarih Buluşmaları” kapsamında akademisyenler; siyasetten kültüre, sanattan toplumsal olaylara birçok farklı alanda düzenlenen tarih söyleşileriyle, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde İzmirlilerle buluşmaya devam edecek.