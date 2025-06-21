Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi, doğa tutkunlarını ve tarih meraklılarını Toroslar’ın eşsiz manzarasında buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından ‘Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar!’ sloganıyla düzenlenen tanıtım yürüyüşlerinin yeni durağı Silifke’nin Sömek ile Kızılgeçit Mahalleleri arasında uzanan 10 kilometrelik Olba Etabı oldu.MERSİN (İGFA) - Orta zorluk seviyesindeki parkur, katılımcıların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Ardıç, çam ve sedir ağaçları arasında süren yürüyüş, hem doğayla bütünleşme hem de tarihle iç içe olma imkânı sundu.

Geçmişle bugünün buluşma noktası

Kilikya Yolu, tarih ve doğa meraklılarını geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yürüyüşlerde sadece fiziksel olarak yol alınmıyor; aynı zamanda kültürel bellekte de derin izler bırakılıyor. Katılımcılar, antik dönemlerin hikâyelerini hissederek, yerel halkla etkileşime geçerek ve bölgenin doğasına tanıklık ederek unutulmaz anılar biriktiriyor. Katılımcılar, yürüyüşün sonunda çevredeki esnaftan alışveriş yaparak bölgeye ekonomik katkı sağlıyor. Bu yönüyle proje, sadece bir doğa etkinliği olmanın ötesine geçerek, kırsal kalkınmaya da destek veriyor.

Kapsayıcı ve katılımcı bir proje

Projenin öne çıkan bir diğer yönü de katılımcılara sağlanan erişilebilirlik. Büyükşehir Belediyesi, katılımcılar için belirlenen noktalara ücretsiz servis imkânı sunarak herkesin bu eşsiz deneyime ortak olmasını sağlıyor. Yürüyüşlerin sosyal, ekonomik ve kültürel etkisi çok yönlü bir fayda yaratıyor: hem Mersin tanıtılıyor, hem Kilikya Yolu bilinirlik kazanıyor, hem de bölge esnafı destekleniyor.

Demir: “Kilikya Yolu yüzyıllar boyu sürecek bir proje”

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, tanıtım yürüyüşlerinin sürdüğünü söyledi. Demir, “Bugün Olba’dayız. Lamos’un Sömek-Kızılgeçit arasını yürüdük. Katılımcılar her gittiğimiz yerde doğanın ve yolun güzelliklerini görüyor; tarihe ve medeniyetlere şahit oluyorlar. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu yolu sadece yapıp bırakmadı, tanıtım yürüyüşlerine devam ediyor. Önce yerelde, sonra genelde bu yolu hak ettiği yere getireceğiz” dedi. Dinlendikleri mola yerlerinde katılımcıların esnaftan alışveriş yaptığını ve hareketlilik getirdiğini sözlerine ekleyen Demir, “İnsanlar bizi tanıdı, Büyükşehir Belediyesi’ni tanıdı. Çok güzel bir proje. Kısa süreli, günlük ya da bir yıllık proje değil, yüzyıllar boyu sürecek bir proje. Bu yolla birçok yere dokunuyoruz. Bunlar içerisinde Mersin'in en güzel yerleri var. Mersin'imizin güzelliklerini, halkımızla yürüyerek tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

Sevci: “Büyükşehir’in böyle etkinlikler yapması çok güzel”

Yürüyüşe katılanlardan Rohat Sevci, Kilikya Yolu’nu bilmediğini ve etkinlik sayesinde öğrendiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir etkinlik düzenlediğini duyunca hemen kayıt oldum. Her yaş grubundan insanlar katıldı. Bu benim ilk deneyimim. Kilikya Yolu’nun olduğunu daha önce bilmiyordum. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle farklı rotaları oluşturması, farklı etkinlikler yapması güzel bir şey. Mersin’i daha iyi tanıyoruz” diye belirtti.

Takak: “Mersinimizin güzelliklerini bize bu organizasyonla tanıtıyorlar”

Tarihi Kilikya Yolu’nu herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen katılımcılardan Esma Takak, “Mersinimizin güzelliklerini ve tarihini bu güzel organizasyonla bize tanıttıkları için Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederim. Görmediğimiz ve bilmediğimiz Tarihi Kilikya Yolu’nun; güzelliklerini, doğasını, tarihini bu sayede öğrenmiş olduk. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Derelioğlu: “Mersin’i yürüyerek keşfediyoruz”

Barin Sanlı ise etkinlikten keyif aldığını söyleyerek, “Çok güzel bir etkinlikti. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım, kumanya gibi destekleri yürüyüşümüzü çok daha kolaylaştırdı. Biz gençler Mersin’i, Kilikya Yolu Projesi ile daha iyi tanıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullanırken, bir diğer katılımcı Özlem Derelioğlu da “Bugün doğasever arkadaşlarımızla birlikte Tarihi Kilikya Yolu’nun 10 kilometresini yürüdük. Çevremizin güzelliklerini böylece tanımış ve tanıtmış oluyoruz. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum. Mersin’i yürüyerek keşfediyoruz” diye belirtti.

‘Yolda Bir Gezgin’ sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mehmet Cuci de “Bu organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Bu tür organizasyonların daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi. Cuci, yürüyüş esnasında verilen tüm desteklerden dolayı da teşekkür etti.