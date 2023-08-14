Ege’nin arkeolojik şehirlerini gezen Tarihçi Şükür, Aydın’ın Karacasu ilçesi sınırları içinde bulunan Roma imparatorluğu döneminde büyük üne kavuşan Afrodisias’ı bir günde gezdi.AYDIN (İGFA) - Roma döneminin ünlü şehrini dada yakından tanımak ve öğrenmek için şehre ve müzeye bir gün zaman ayırdı.

Roma İmparatoru olarak Augustus unvanını alacak olan Octavian tarafından “Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim. Sözleri sonrası burası koruma altına alınmış ve Roma Senatosu tarafından MÖ 39 yılında vergi muafiyeti ve özerklik gibi ayrıcalıklar tanındıktan sonra Afrodisias hızla gelişmeye başlamıştı.

Aphrodisias’ın arkeolojik önemi, Geç Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş olmasından gelmektedir.

Pax Romana (Roma Barışı) döneminde şehir altın çağını yaşamış ve günümüze dek koruna gelen ihtişamlı yapıların çoğu bu dönemde inşa edilmiştir.

Aphrodisias, MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün Akdeniz dünyasında büyük üne kavuşan, başta Roma olmak üzere, İmparatorluğun dört bir yanında imzalarını taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar yetiştirmiştir.