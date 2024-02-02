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Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gören tarihçi yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Tarihçi yazar Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği sebebi ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Alev Alatlı'nın vefatı üzerine yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."