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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin muhtelif yerlerinde sprey boya ile tarihi yapılara yazılan çirkin yazıların, Kütahya Belediyemize kazandırılan yeni bir makinayla temizlenmeye başlandığını belirtti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, tarihi yapılar başta olmak üzere çeşitli yerlerde sprey boya ile yazılan çirkin yazıları, bünyesine kazandırdığı yeni bir makinayla temizlemeye başladı.

Kütahya Belediyesi'ne kazandırılan makinanın Hisar’daki çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değerli hemşehrilerim, şu anda şehrimizin en kıymetli yerlerinden birisi olan Hisar Kalemizdeyiz. Yan taraftaki makinamız, basınçlı sıcak suyla duvarlara yazılan ve şehrin ahengini bozan, bazı gençlerimizin ağırlıklı olmak üzere vatandaşlarımızın stres atma adına şehri kirlettiği bu çirkin yazıları silme aracı. Bu aracı şehrimize kazandırdık. Tüm tarihi eserlerimizi kirleten bu tür yazıları temizleme işlemine başladık. Öncelikle bu konuda emek veren tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehir hepimizin ortak mekânı, hepimizin korumak zorunda olduğu ecdat yadigârı, dünyada eşi ve benzeri olmayan birçok esere sahip bir şehir. Lütfen, özellikle gençlerimiz bu tür alışkanlıklarını bırakarak birbirimizi koruma alışkanlığını edinirlerse bundan hepimiz karlı çıkacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel şehir, hepimize yakışan şehir, genç dostu, üniversite şehri bu Kütahya’yı gelin hep beraber bir marka yapalım. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.