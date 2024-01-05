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Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden tarihi anın tarih ve saatini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu ile ilgili açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru hareket edeceğini duyurdu.

Bakan Kacır, "Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre, 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13:15'te ISS'e ulaşması beklendiği kaydedildi.

UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU

Bu arada Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağımızı uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda; her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler yer alıyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihimizin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağımız ile ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.