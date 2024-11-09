Edirne Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Kent Müzesi’nin önünde yer alan tarihi Atatürk büstünün restorasyon çalışmaları kapsamında tanınmış heykeltıraş sanatçısı S. Feryal Koçer ile bir araya geldi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Heykel sempozyumları aracılığıyla daha önce tanıştığı heykeltıraş sanatçısı S. Feryal Koçer’i ilçeye davet eden Edirne Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, heykelle ilgili sevindirici gelişmelerin kendisine iletilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

KOÇER: “HEYKELİN 1938 YILI ÖNCESİNE AİT OLMA İHTİMALİ VAR”

Heykeltıraş S. Feryal Koçer, Atatürk’ün sağlığında yapılmış olabileceği düşünülen bu nadir sanat eserinin çok iyi korunduğunu belirtti.

Koçer, “Bu eser tek parça mermerden yapılmış, son derece değerli bir heykeldir. Bu heykeli ilk kez burada gördüm. Araştırmalarıma göre Türkiye’nin ilk heykeltıraşının yapmış olduğunu düşünüyorum. Yapım yılı muhtemelen 1938 öncesi. 1926-1927’li yıllarda yapılmış. Atatürk’ün modellik yaptığı bir heykel olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’nin ilk heykeltıraşı Ali Kenan Yontunç tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bunun benzeri Edirne’de yapılmış, Mersin’de var. Yekpare mermer yontudan yontulmuş. Bu hasar görmüş, Başının bir kısmı zarar görmüş, daha önce de bir restorasyon görmüş. Bu benim ikici dokunmam da yapışkan yerleri açıldı. Üzerleri mermeri parlatıldı. Çalışmalarımla yenileyeceğiz. Heykelin üzerinde ilk olarak teleğini tamamlamdım, tamamen kopmuş gitmiş. Yeni kimyasal malzemelerle yapıştırmak zorunda kaldım. Yaptığımız tadilatla en az 10 sene koruyacak. Sanat tarihinde çok önemli bir heykel, sanat tarihimzide 3-4 tane heykeltıraşımız var. Türkiye’de heykelcilik anıt heykel ile başlamış. Daha önce Keşan’a 2011 yılında Saros Yapay Resif Projesinde çalıştım. Yaptığımız heykelleri denize atmıştık.Dalış turizmine katkıda bulunmak için. Hem de Çanakkale Savaşları’nın anlatan projenin başında idim. Ben Keşan’ı çok sevmiştim, Saros Körfezi, deniz, başkan Mehmet Özcan beyi beni arayınca çok mutlu oldum. Özellikle bu heykeli toparlamakta benim için gurur vericiydi. Umarım güzel bir işe imza atacağız. Ülkemizde Atatürk’ü dürbünlü, pelerinli ve mareşal rütbesinde tasvir eden yalnızca iki heykel bulunuyor ve bunlardan biri Keşan’da bulunuyor. Heykelin 1938 yılı öncesine ait olma ihtimali var ve Ali Kenan Yontunç tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Eseri yenilemek için buradayım.” dedi.

Öte yandan Müze Keşan’da görevli Arkeolog Aslı Avcı’da yaptığı açıklamada “Keşan’ın eski fotoğraflarında gördüğümüz, özellikle 1950’li yıllardan beri çekilen fotoğraflarda yer alan Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı’nda olan heykelimiz müzemizin önünde sergilenmeye devam ediyor. Aslında korunmaya devam ediyor. Şu anda da yıllarca dışarıda kalması sebebiyle hava şartlarında gördüğü zararı heykeltıraş hocamızla birlikte burada restore ediyoruz. Gerçekten önemli bir heykel bizim için Keşan’ın tarihi ve görselliği için önemli bir heykel, 1950’lerde dedğimi gibi Atatürk Parkı’nda sergilenmiş sonrasında da müze projesi ile birlikte burada sergilenmesinin çok doğru olduğunu düşündük. Bahçemizin en güzel yerine yerleştirdik. Özellikle 10 Kasım’dan önce onu korumayı, daha da güzelleştirmeyi, iyileştirmeyi hedefliyoruz. Yarın (10 Kasım) Keşanlıları bu değerli eserin, değerli insanın önünde O’nu anmaya bekliyoruz.”

ÖZCAN: “ATATÜRK BÜSTÜ TARİHÎ VE KÜLTÜREL AÇIDAN BÜYÜK BİR DEĞER TAŞIYOR”

Atatürk büstünün tarihî ve kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Başkan Özcan ise, “Bu heykelin Keşan’a kazandırılması için yürütülen çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Keşan’da Atatürk büstünün yenilenmesiyle ilgili bu adım, ilçenin kültürel mirasına sahip çıkma çabalarına anlamlı bir katkı sunuyor.” şeklinde konuştu.