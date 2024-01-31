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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmeleri restore etmeye başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeler özgün yapıları korunarak yenileniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı; Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal Sokak Çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan çeşmelerde onarım çalışması başladı.

Sur İlçesi, Özdemir Mahallesinde yer alan Tarihi Katırpınar Çeşmesi’nde çalışma yürüten ekipler, kumlama işlemi yaparak ve uygun kesme taşlar kullanarak yapıyı aslına uygun bir şekilde yeniliyor.

Diyarbakır şehir merkezinde az sayıdaki yuvarlak kemer formlu çeşmeden biri olan Tahtalı Kastal Çeşme’de ve dikdörtgen forma sahip düzgün kesme bazalt taş ile inşa edilen Yeşil Sokak Çeşmesi’nde ise ekipler ön hazırlıklarını tamamladı.

Günümüzde kullanılmaz durumda olan çeşmeler, çalışmaların ardından halkın hizmetine sunulacak.