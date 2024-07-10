Tarihi dizilerin popülerleşmesinin ardından Bursa’da, geleneksel okçuluğa olan ilgi arttı.BURSA (İGFA) - Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Tozkoparan gibi dizilerin halk arasında yaygın olarak izlenmeye başlanmasıyla birlikte tarihe ve tarihi sporlara olan ilgi de arttı.

Vatandaşlar özellikle geleneksel Türk okçuluğuna ciddi oranda ilgi göstermeye başladı.

Türkiye’de 2023 yılı itibariyle 600’ün üzerinde geleneksel okçuluk kulübü bulunurken 13 binin üzerinde de lisanslı sporcu bulunuyor.

600 geleneksel okçuluk kulübünün 52’si ise Bursa’da bulunurken Bursa, 800’ün üzerinde lisanslı sporcuyu bünyesinde bulunduruyor.



Ayrıca Bursa’nın, milli takımda 2 ayrı kulüpten 3 milli sporcusu bulunuyor.