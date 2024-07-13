Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin simge noktalarından olan Çaybaşı Deresi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yakından takip ettiği, tarihi dokuların ve asırlık ağaçların yer aldığı dere yatağı içerisinde herhangi bir zarar oluşmaması için el işçiliği ile temizlik yapıldı. Çöplerin toplandığı noktanın altından çıkan çay balıkları ise yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. MANİSA (İGFA) - Kırmızı Köprü’nün olduğu noktada yer alan Çaybaşı Deresi tarihi dokusu ve asırlık ağaçları ile Manisa merkezin simge noktaları arasında yer alıyor. Tarihi çevrenin zarar görmemesi için dere yatağında el işçiliği ile temizlik yapıldı. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları koordineli bir şekilde dere yatağında önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de büyük önem verdiği çalışma esnasında dere yatağının içinden sandalyeler, koltuk minderleri ve birçok plastik atık toplandı.

ATILAN ÇÖPLER EKOLOJİK DENGEYİ DE ETKİLİYOR Yapılan temizlik çalışması sırasında su akışının olduğu noktalarda çay balıklarının olduğu da görüldü. Üstü tamamen çöple kaplanmış alanın temizlenmesi ile ortaya çıkan balıklar sık aralıklarla yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

“BİZ, HER ŞEYİN İYİ OLACAĞINI İNANDIK VE EKİBİNE DE GÜVENDİK” Uzun yıllar bölgede esnaflık yapan Sait Kanıt, ekiplere çalışmaları için teşekkür ederek, “Allah razı olsun. En kısa zamanda olumlu cevap verdiler. Dereyi temizlediler. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. İnsanlarımızın da daha dikkatli olması lazım. Çünkü, koltuk atıyorlar, yatak atıyorlar. Kendi güzelliğimizi kendimiz bozuyoruz. Aslında insanlar biraz duyarlı olsa Manisa’mız çok güzel bir Şehzadeler şehri. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekiplerine, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bundan sonra daha iyi hizmetler verecek. Buna da inanıyoruz. Sudan başladı. Biz, her şeyin iyi olacağını inandık ve ekibine de güvendik. Oyumuzu da verdik, bundan sonra başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

TUNCA VE TOPÇUASIM MUHTARLARINDAN BAŞKAN ZEYREK’E TEŞEKKÜR Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, “Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e ve tüm ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Burası gerçekten Manisa’mızın vitrini, prestiji. Mitolojiden, beyliklerden, tarihten gelen bir deremiz. Çaybaşı Deremiz gerçekten kültür varlıklarıyla dolu. Yeşili bol olan Manisa’ya nefes aldıran bir mevkii. Buraya maalesef halkımız çöp atıyor. Tekrardan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Buranın temizliği hiç kolay değil. 6 ayda, 1 yılda alınacak pislikleri Büyükşehir Belediyemiz artık 3 ayda bir alıyor. Ancak burası bir sokak değil, süpürgecilerimiz temizlesin. Bu konuda haklımızdan, vatandaşlarımızdan yardım, destek istiyorum. Bu yeşili soldurmayalım, bu dereyi kokutmayalım. Çünkü, burası bizim çocuklarımıza miras kalacak. Çok büyük bir avantaj bizler için. Manisa’ya gelen turistler öncelikle bu caddemizi, deremizi geçerek, Ağlayan Kaya’ya, Niobe’ye, Yedi Kızlara, kültür varlıklarına ulaşıyor” dedi.

Topçuasım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e deremizdeki temizlik için, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bir de mahalle halkımızın biraz daha duyarlı olup, çöplerini dereye atmamasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ EKİPLERİ VATANDAŞLARIN DAHA DUYARLI OLMASINI İSTEDİ MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personellerinden Fatih Alıncak, “Çaybaşı Deresi’ndeyiz. Yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan gücüyle temizlik yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza hem yardımcı olmak hem çevre temizliğini korumak bizim en önemli görevlerimizden ve rutin işlerimizden biridir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan Süleyman Serdar Merttaş ise, “Biz, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları olarak Çaybaşı Deresi’nin temizliğini yaptık ve bunu sürekli yapmaktayız. İnsanlarımızdan istediğimiz duyarlı olup, dereye ve çevreye çöplerini bırakmamalarıdır” dedi.