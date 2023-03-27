DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçuna karışan şüpheli bir aracı takibe aldı. Adım adım izlenen otomobil, Acıpayam ilçesinde icra edilen operasyonla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet mezar taşı, 1 adet mezar steli ve 9 adet bakır sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.