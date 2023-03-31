Tekirdağ Çorlu’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi metruk ev alev topuna döndü. Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, madde bağımlılarına tepki göstererek, belediyenin binayı yerle bir etmesini istedi.

Cemaliye Mahallesi Metiner Sokak’ta akşam saatlerinde, tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, iftar yemeğini bırakıp yangına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük hasar gören bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Sokak sakinleri, madde bağımlılarının metruk binaya sürekli girip çıktığını ve rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, belediyenin binayı bir an önce yıkmasını istedi.