Bursa Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde yer alan tarihi Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’nı yeniden ayağa kaldırmak adına hazırlanacak restorasyon projesine ortak akılla yön vermek amacıyla Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası Çalıştayı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çalıştayın sonunda ortaya atılacak fikirler doğrultusunda oluşturulacak proje ile Bursa’nın kalbi Osmangazi’ye tarihi, kültürel ve ekonomik anlamda değer katacak bir çalışma ortaya koymak istediklerini söyledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası Çalıştayı’na, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akademik Odalar temsilcileri, STK temsilcileri ile akademisyenler ve Osmangazi Belediyesi’nden ilgili müdürlük temsilcileri katıldı.

“Bursa’ya değer katacak bir proje ortaya koymak istiyoruz”

Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın,Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’nın kamulaştırma çalışmalarını 2024 yılının Kasım ayında tamamladıklarını belirterek ''Bursa’nın kalbi Osmangazi dediğimiz ilçemizde, konumu ve tarihiyle büyük öneme sahip Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’nın bulunduğu alanda kentimize değer katacak bir proje ortaya koymak istiyoruz. İpek denilince ilk akla gelen şehir olan Bursa’nın taşıdığı değerleri yaşatan ve yansıtan bir çalışma ortaya koyacağız. Tarihi Hisar bölgesi, Bursa’nın tarihi-kültürel öğeleri barındırması açısından kentin en önemli noktası. Biz, Tarihi İpek Yolu Aksı Projesi ile beş yüz bin metrekareyi kapsayan bu alanda Old City’ dediğimiz eski şehri ortaya çıkarmak istiyoruz. Hisar’ı, turist çeken Bursa'nın değerlerini yansıtan bir bölge yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Ortaya atılan her fikri önemsiyoruz”

Hisar bölgesini kent turizmine kazandırmak için yürüttükleri çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aydın, “Bursa’nın üç bin yıllık bir geçmişi var. Kartacalı Hanibal’ın ilk şehir planlarını bu bölgede çizdi.

Burası, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Bursa’nın kalbi dediğimiz yer de aslında burası. Biz de hem vizyonumuz hem de misyonumuz gereği bu bölgeyi canlandırmak istiyoruz. Bu da, bugün bu çalıştaya katılan siz değerli konuklarımızın katkılarıyla olacak. Ortak akılla üretilecek projelerle olacak. Biz anlayışı değiştireceğiz derken de bunu da kastettik. Kendi başımıza bir proje çizip bu projeyi hayata geçirelim de diyebilirdik. Ama öyle yapmıyoruz. Her bir katılımcıdan çıkabilecek fikirleri önemseyerek ve o fikirlerin bize yeni bir yol açabileceğini ümit ederek bu çalıştayı düzenledik. Umarım güzel geçecek bir çalıştayın ardından, içerisinde müze, etkinlik alanları, gastronomi bölümü ve butik otellerin yer aldığı bir projeyi ortaya çıkarırız” diye konuştu.

“Tarihi bir gün yaşıyoruz”

Çekül Vakfı Başkan Vekili Mithat Kırayoğlu, yaptığı konuşmada tarihi bir gün yaşadıklarını ifade etti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın 25 yıldır hayal edilen bir projeyi Bursa’ya kazandırma yolunda çok önemli bir niyet ortaya koyduğunu dile getirdi. “Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve kaynaklarının kısıtlandığı bir dönemde Osmangazi Belediyesi’nin böyle bir projeyi gündemine alması çok değerli. Bugün bu çalıştaya katılan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak bu projeye katkı vermeye hazırız. Başından sonuna kadar bu projenin içinde yer alacağımızın sözünü veriyorum.

Bu proje, Erkan Başkanımızın da söylediği gibi yerel yönetim önderliğinde, sivil toplum katılımı ve de akademik iş birliğiyle zenginleşerek hayata geçti. Bu çalıştaydan çok umutluyuz. Bugün bu projenin ilk adımını atacağız. Ondan sonra süreç zenginleşerek devam edecek. Dünya çapında ödüller kazanacak kadar büyük bir projeyi Bursa’ya armağan edeceğiz. Böyle bir amacımız var. Bursa ipekçiliğinin ilk yerleştiği yer olan Osmanlı’dan kalan ve Osmanlı modernleşmesinin hamlesi olan Fabrika-i Hümayun’de böyle bir projenin hayata geçmesi son derece değerlidir. Hayata geçirilecek olan proje, hem bir kentsel mirastır hem de endüstri mirası özelliğini taşımaktadır. Bu anlamda da son derece önemli bir projedir.

Şimdi böylesine büyük bir projeye ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi’ne gerekli desteği sağlamalıyız. Osmangazi, tarihi Bursa’nın kendisidir. Bursa’nın kültürel mirasının yeniden ayağa kaldırılması onurunun da Osmangazi Belediyesi’ne ait olduğunu da söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Doktora tezimin hayata geçebileceğini görmek mutluluk verici”

Slayt gösterisi eşliğinde yaptığı konuşmada, Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’nın mimarı ve teknik özelliklerinin yanı sıra tarihsel süreci hakkında da bilgiler veren Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Elif Özlem Aydın, “Bursa’daki İpekçilik ve Bursa’daki İpek Fabrikaları konulu doktora tezimi hazırlarken kentteki ipekçiliğin tarihsel sürecini ve mekansal yansımalarını arayış içerisine girmiştim. Bu alandaki kültürel mirası da en iyi vurgulayan kişilerden biri de rahmetli Turgut Yılmazipek idi. Bana fabrikanın teknik yönleri hakkında bilgiler verdi. Bu bilgiler doğrultusunda tezimi hazırlamıştım. 2004 yılında tamamladığım doktora tezinin şuan hayata geçebileceğini görebilmek benim açımdan mutluluk verici” dedi.

“İçerisinde olmaktan dolayı onur ve gurur duyduğumuz bir proje”

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de, onur ve gurur duydukları bir projenin içerisinde yer aldıklarını belirterek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, Bursa’nın ipek yolu aksına çok önemli bir değer katacak. Bu projenin başlangıcını çok kıymetli buluyorum. Bu proje çok önemli bir kazanımın başlangıcı olacak.

Bugün çok değerli uzmanlar ve konuklarla birlikte bir başlangıç yapmak için bir aradayız. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ipek çalışma kurulunda yer alan çok değerli hocalarımız ve uzmanlarımız da bugün bu çalışmanın paydaşları arasındalar. Verimli bir çalıştay olacağına inanıyorum. Erkan Aydın Başkanımıza bu yolu açtığı için ve de akademik odaların önemine inanarak ortak akıl süreci başlattığı için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasının sonunda Turgut Yılmazipek’in kızı Hülya Yılmazipek’e fabrikanın karakalem olarak çizilmiş resmini hediye etti.

Açılış konuşmaları ile gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünün ardından Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın ve katılımcılar, Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’nı gezerek incelemelerde bulundu.