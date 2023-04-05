İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için Kemeraltı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, “Kemeraltı'nın 50 yıllık sorununu çözüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında dünyayı gururla davet edeceğimiz bir Kemeraltı yaratacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı'nda tarihi yatırımlar devam ediyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının beraber ilerlediği Kemeraltı'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları ile aydınlatma, gerilim hatları yenileniyor, yollar beton ile kaplanıyor ve granit döşeniyor. Deprem bölgesindeki inceleme programının ardından kente gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi çarşıda akşam saatlerinde yürütülen çalışmaları inceledi ve personele baklava ikram etti.

Soyer: “50 yıllık sorunu çözüyoruz” Kemeraltı’nda esnafın işlerini aksatmamak için çalışmaları gece sürdürdüklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Kemeraltı'nın 50 yıllık sorununu çözüyoruz. Çok zor ve büyük bir çalışma. Sokakların altındaki bütün altyapıyı değiştiriyoruz. Altyapının ardından yol yüzeyini taşla kaplıyoruz. Kemeraltı esnafımız bu süreçte sıkıntı çekiyor. Vatandaşlar da alışveriş yaparken tabii ki sıkıntı yaşıyor. Ama bu büyük adımı atmazsak Kemeraltı'nın o hayalini kurduğumuz güzel günlerine ulaştırmamız mümkün değil” dedi.

“Dünya markasına dönüştürmeyi umut ettiğimiz Kemeraltı doğacak” Kemeraltı’nı bir dünya markasına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, “Kemeraltı'nı hayal ettiğimiz güzel noktaya taşımak için maalesef bu bedeli ödemek zorundayız. Ama arkasından çok güzel bir Kemeraltı doğacak. Hayal ettiğimiz, bir dünya markasına dönüştürmeyi umut ettiğimiz Kemeraltı doğacak. Aydınlatmasıyla gece yaşayan, sadece gündüz esnafıyla değil gece ticaretiyle de canlanan bir Kemeraltı doğacak. Ve bütün dünyayı gururla davet edeceğimiz bir Kemeraltı yaratacağız. O heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşattığımız bütün sıkıntılar için Kemeraltı esnafımızın, çarşıyı ziyarete gelen yurttaşlarımızın affına sığınıyoruz. Ama emin olsunlar ki onların ekmeğini büyütecek, çok daha güler yüzle hizmetlerini yapmalarını sağlayacak bir Kemeraltı yaratacağız” dedi.

Kemeraltı düzenleme çalışmaları kapsamında neler yapıldı? Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’nde (850 Sokak), 852, 866, 865 ve Veysel Çıkmazı’nda pis su kanal hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu, Telekom, aydınlatma, elektrik altyapı hatları ve yol gövde kaplamaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde beton atılarak kazılan sokaklar düz yüzeyli granit taşıyla kaplanacak. Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’nde betonlama tamamlanarak granit taş döşenmeye başlandı.

847, 847/1 sokaklarda altyapı çalışmaları tamamlandı. Zemin betonlanacak. 846, 873, 871, 916, 917, 918, 442, 851, 849,897 sokaklarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar on bin metrekarelik alanda kazı yapıldı; 3 bin 220 metrekarelik alanda taş kaplama tamamlandı. Kemeraltı düzenleme çalışmaları kapsamında tüm altyapı hatları etaplar halinde yenilenerek tarihsel mirasa uygun şekilde granit taş kaplama yapılacak. Kemeraltı 1. ve 2. etap çalışmaları yıl sonunda bitecek.

Aydınlatma projesine ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nın aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği’nin düzenlediği “Şehirler ve Aydınlatma Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kemeraltı’ndaki aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Kemeraltı’nın da içinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmalar sürüyor.