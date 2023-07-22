İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden tarihi Kemeraltı’ndaki yüzlerce yıllık altyapıyı yenilemek ve bölgede şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Kuşaklama Projesi’nin 1. etabı kapsamında 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Konak Pier Köprüsü’nün altında bulunan Alsancak yönündeki iki şerit trafiğe kapatılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi Kemeraltı çarşısının altyapısını güçlendirerek, yağışların neden olduğu su baskınlarını önleyecek kuşaklama projesinin birinci etabına devam ediyor. Çalışmayla Fevzipaşa Bulvarı, Halit Ziya Bulvarı ve İkiçeşmelik bölgesindeki yağmur sularının su baskınlarına sebep olmasını engellemek için Merkez Bankası önünde kurulan terfi istasyonuna, oradan da denize tahliyesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Konak Pier köprüsünün altında başlayacak çalışmalar oradan Fevzipaşa Bulvarı’na ilerleyecek. Halit Ziya Bulvarı’nda daha önce yapılan hatta bağlanacak. Ayrıca bu bölgede bulunan 110 m uzunluğunda 1400 mm çapındaki su isale hattı da yenilenecek. 22 Temmuz Cumartesi günü başlayacak çalışmalar nedeniyle Konak Pier köprüsünün altındaki karayolunun Alsancak yönündeki 2 şeridi kapatılacak. Bu sürede trafik akışının aksam