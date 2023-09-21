Bursa'da Osmangazi Belediyesi, üyesi olduğu ve kültürel miras için bugüne kadar birçok proje yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği’ni Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında iş birliği ve tecrübe alışverişini sağlayan Tarihi Kentler Birliği’nin bölge toplantısı, 23 Eylül Cumartesi günü Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenecek toplantının konusu “Cumhuriyetin 100. Yılında Osman Gazi’den Bugüne” olarak belirlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında birlik üyelerine bir sunum gerçekleştirecek. Program kapsamında Hisar Bölgesi, Üftade Türbesi ve Hanlar Bölgesi’nde teknik gezi düzenlenecek.