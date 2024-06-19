Edirne Belediyesi organizasyonu ile düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri biletleri satışa çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi organizasyonu ile 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 1 Temmuz-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri ise Biletix’te satışa sunuldu.
Edirne Belediye Encümen Kararı’yla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi.
Güreşseverler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar Günü, bilet alarak içeriye girebilecek.
Kaynak: igf