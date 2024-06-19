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Güreşseverler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar Günü, bilet alarak içeriye girebilecek.

Edirne Belediye Encümen Kararı’yla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi.

5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri ise Biletix’te satışa sunuldu.

Edirne Belediyesi organizasyonu ile düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri biletleri satışa çıktı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi organizasyonu ile 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 1 Temmuz-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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