Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, asırlara tanıklık etmiş olan Tarihi Köşk Medrese’nin restorasyon çalışmalarını Vali Gökmen Çiçek ile birlikte inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun sözünü tutarak kısa sürede restorasyonu tamamlanan tarihi eser için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, medreseyi hayranlıkla gezdi.

Yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese'nin restorasyonu bittikten sonra kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vereceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kayseri'de ismi bilinmeyen belki unutulmuş gibi düşünülen ancak en önemli eserlerden bir tanesi bu yapı. Mahalleye de ismini veren Köşk Medrese'yi Melikgazi Belediyesi olarak restore ettik. Burası kışla, hapishane, aşevi olarak kullanılmış. Yapının her tarafı kapalı, sadece üstü açık. İki aşağıda, iki de yukarıda olmak üzere 4 odası var. Taş işçiliğinin de çok güzel şekilde uygulandığı kıymetli bir yapı. Restorasyonumuz bitti, burada çok kısa zaman sonra kültürel ve sosyal faaliyetler yapacağız. Dinletilerimiz, söyleşilerimiz olacak. Aynı zamanda çay kahve içip kitaplar okuyacağımız çok nezih, güzel, huzur veren bir mekan olacak. Bizi motive etmesi buranın ayağa kaldırılması ile ilgili görev vermesinden dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Eretnalı Beyliğine bir borcumuz vardı onu kısmen de olsa ödemeye çalıştık. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de medresenin kısa zamanda restorasyonunun tamamlanmasına ve bu güzel tarihi eserin yeniden hayat bulmasına çok sevindiğini söyleyerek, “Kayseri’de Türk tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan ve özellikle Kayseri'de Moğol hâkimiyetine son vererek Türk hakimiyetini yeniden kuran Eretna Beyliğinin kurucusu Alaaddin Erertna’nın eşi, çocukları ve torununun yattığı önemli bir yer burası. Buraya bir sene önce Melikgazi Belediye Başkanımız beni getirmişti. Dışarıdan yeni gözüküyordu ancak içerisine girdiğimde üzülmüştüm. Çok bakımsızdı, bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyordu. Mustafa Palancıoğlu Başkanım bana burayı çok kısa zamanda ilk günkü haline getireceğinin sözünü vermişti. Şimdi geldik yine birlikte inceliyoruz. Özellikle zeminden başlayarak bütün odalarda çok güzel bir çalışma yapılmış, ecdadımıza layık bir yer olmuş. Ben bundan dolayı Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na sözünde durduğu için ve burayı yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra açılışı yapılacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Hayırlı olsun.” diye konuştu.