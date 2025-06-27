Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Meydan Muharebesi’nde Osmanlı Ordusu’nun kullandığı Kosova Sancağı’nın Harbiye Askerî Müzesi’nde sergilendiğini duyurdu ve tarih meraklılarını müzeye davet etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı tarihinin önemli simgelerinden biri olan Kosova Sancağı’nın Harbiye Askerî Müzesi’nde sergilendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kosova Meydan Muharebesi sırasında Osmanlı Ordusu tarafından kullanılan bu tarihi sancak, ziyaretçilere tarihe dokunma fırsatı sunuyor.

Bakanlık, paylaşımında, “Kosova Sancağı hakkında daha fazla bilgi almak ve yakından görmek isterseniz sizleri Harbiye Askerî Müzemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

1389 yılında gerçekleşen Kosova Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığını güçlendiren önemli bir zafer olarak biliniyor. Sancak, bu zaferin sembolü olarak tarihî ve kültürel bir miras niteliği taşıyor.

Kosova Meydan Muharebesi sırasında Osmanlı Ordusu’nun kullandığı Kosova Sancağı, Harbiye Askerî Müzemizde sergilenmektedir.Kosova Sancağı hakkında daha fazla bilgi almak ve yakından görmek isterseniz sizleri Harbiye Askerî Müzemize davet ediyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hUDT1AhcQu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2025

Harbiye Askerî Müzesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Kosova Sancağı’nı görmek isteyen tarih meraklıları ve vatandaşlar, müzeyi ziyaret ederek bu eşsiz eseri yakından inceleyebilir.