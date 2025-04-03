Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın alanı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 10 bin hektar artırılarak 22 bin 487 hektara ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, parkta yeni şehitlik ve siperler tespit ederek sınır revizyonu yaptı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında ilan edilen Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı sınırları artırıldı.

Türk Milleti'nin canını ortaya koyarak kaderini tayin ettiği, milli mücadelenin dönüm noktasını oluşturan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanı, 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaklaşık 10 bin hektar genişleyerek 22 bin 487 hektara ulaştı. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile çevresinde ilandan sonra da çalışmalar milli ve manevi bilinçle devam ederek alanda birçok yeni mevzi, siper ve şehitlik tespit edildi.

Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yer alan habere göre DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sınır revizyonu hakkında açıklama yaptı.

“Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda ilan edildiği günden bu yana jeoradarla yaptığımız şehitlik tespiti çalışmalarında pek çok yeni şehitlik, mevzi ve siper tespit ettik. Bu tespitlerimiz Tarihi Milli Park sınırının revize edilme ihtiyacının ortaya çıkmasına neden oldu" diyen Çokçetin, "Böylece ilan edildiği 2014 yılında 13 bin 850 hektarlık alanı kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Mili Parkı'nda başlangıçta 34 olan şehitlik sayısı geçen on yıllık süreçte 169'a, 121 km olan mevzi ve siper hattı ise 187 km'ye ulaştı" dedi.​