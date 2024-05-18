Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı Nutuk, 141 yıllık eğitim çınarı Bursa Erkek Lisesi’nde yer alan Bursa Tarih Müzesi’nde sergileniyor.Burak KİRAZ - İsmail BAŞARAN / YOLCUTVHABER

BURSA (İGFA) - 2019 yılında düzenlenen Bursa Erkek Lisesi Geleneksel Pilav Günü’nde, Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Türkiye'nin doktoralı ilk kitle iletişimcisi Prof.Dr.Haluk Şahin tarafından okul müzesinde sergilenmek üzere Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nevin Burbut Aslan’a teslim edilen Nutuk’un İlk Baskısı özenle korunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Osmanlıca yazılan ve TBMM’deki milletvekili sayısı kadar basılan Nutuk, Bursa Erkek Lisesi’ndeki Tarih Müzesi’nde ziyaretçi akınına uğruyor.

“ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA DEĞER KATAN NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin içinde bulunduğu koşulları ortaya koyan ve 1937 yılında Türkiye’de sadece 52 ailede bulunan Nutuk’un ilk baskısına dair bilgiler veren Bursa Erkek Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nevin Burbut Aslan; okulun taşıdığı tarihi misyonuna vurgu yaparak;

“2019 yılında düzenlediğimiz Geleneksel Pilav Günü’nde eski mezunlarımızdan basınımızın duayen ismi Prof. Dr. Haluk Şahin, kendisine merhum babası emekli subay Mehmet Şahin tarafından miras kalan Nutuk’u en iyi şekilde okulumuzda saklanabileceğini düşündüğünü belirterek bizlere hediye etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Osmanlıca kaleme alınan Nutuk, Meclis’teki milletvekili sayısı kadar basılmış. 141 yıllık köklü mazisiyle ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından bir olan okulumuz, Yunan İşgalinde hastane olarak kullanılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, taşıdığı tarihi misyonla gurur kaynağımız olan Bursa Erkek Lisesi’ni 23 Ağustos 1924 ve 3 Mart 1925 tarihlerinde iki kez ziyaret etmiş, Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Bey´in dersine girmiştir. Kuruluşundan günümüze ülkemiz için çok önemli isimler yetiştiren okulumuz yaşamı şekillendirmeye ve geçmişten geleceğe ışık tutan bilim ve kültür yuvası olma misyonunu devam ettiriyor. Bizler tarihimizden aldığımız ilham ve bilim ışığıyla ülkemize ve dünyaya katma değer yaratacak nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“MÜZEMİZ EĞİTİM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR”

Bursa Erkek Lisesi’nde tarihi bina içerisinde yer alan Bursa Eğitim ve Tarih Müzesi hakkında bilgiler veren Okul Tanıtım Ekibi Başkanı ve Fen Bölümü Öğrencisi Ezgi Sefercik ise; müzede sergilenen eserlerin birçok okuldan geldiğini belirterek; “Müzemiz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açılmıştır. Eğitim araç-gerekleri başta olmak üzere eski kameralar, saatler, plaklar, çok sayıda tarihi belge ve vesika müzemizde ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu yanıyla müzemiz eğitim tarihine ışık tutan bir müze durumunda. Özellikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk’un ilk baskısını müzemizde sergilemenin heyecanı ve gurunu yaşıyoruz.” dedi.

1883 yılında kurulan ve 141 yıllık mazisiyle Bursa ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak çok sayıda devlet adamı, sanatçı, bilim insanı ve sporcu yetiştiren Bursa Erkek Lisesi’nde ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün el yazması Onuncu Yıl Nutku da yer alıyor.