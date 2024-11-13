Millî Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi" Anıtkabir'de açıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihî Atatürk portresinin orijinali büyük ilgi görüyor.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığınca, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihî Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyarete açıldı.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan portre, bu anlamlı günde Anıtkabir'de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Eğitim camiasında önemli bir yer tutan portrenin orijinalini gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Portreyi görünce öğrencilik yıllarına döndüklerini ifade eden ziyaretçiler, bu anlamlı sergiden dolayı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar portreyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de başlayan sergi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.