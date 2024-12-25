İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, tarihi Sirkeci Gar’ının etrafını temizlemeyi sürdürüyor. Sirkeci Garı ile Sirkeci iskelesi arasındaki kaçak kafe yıkıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yerinde yaptığı incelemelerde Fatih İlçesi Hocapaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi eser niteliğindeki yapının "Şehri Payitaht Cafe” adıyla kafeterya olarak kullanıldığı ve işletmenin, mevzuata aykırı şekilde yapının çevresinde geniş bir alana yayıldığı ve izinsiz yapılaşma gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapılaşmanın kaldırılması için çalışma başlattı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 Nisan 2020 tarihli yazıda, söz konusu alana ait yapı kayıt belgesinin mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti. Teknik ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, tarihi eser niteliğindeki yapının çevresine izinsiz masa-sandalye konulması, açık alan düzenlemesi yapılması ve çelik konstrüksiyonlu kayar cam mekanizmalarla kapalı alan oluşturulması gibi uygulamaların gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2018 ve 2019 tarihli kararları doğrultusunda, izinsiz yapıların kaldırılmasına hükmedildi. İBB Encümenince alınan 3 Ağustos 2022 tarihli karar ile ruhsatsız yapıların yıkılması kararlaştırıldı.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

Sürecin hukuki boyutunda, İBB Encümen Kararının iptali talebiyle açılan davalar, Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Bu karar doğrultusunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, söz konusu kaçak yapıların tahliyesini ve yıkımını planladı.

Tahliye sürecinin ardından yıkıma hazır hale getirilen kaçak yapılar, sorunsuz bir şekilde yıkıldı.