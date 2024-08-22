Dün Malkara’da meydana gelen olayda bir GSM şirketine ait direkte bakım yapan Keşanlı Tarık Baş hayatını kaybettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Malkara’nın Yenice Mahallesi’ndeki bir GSM şirketine ait direkte bakım yaptığı sırada akıma kapılan Sazlıdere Köyü ve Sahili Yardım ve Kalkındırma Derneği’nin eski Başkanı Tarık Baş, yere düşerek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre; elektrikçi olan Tarık Baş, dün Malkara’nın Yenice Mahallesi’nde bulunan bir GSM şirketine ait direkte bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı. Bu sırada akıma kapılara direkten aşağı düştü. Çevrede bulunan ve hayvanlarını otlatan çoban tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulunan Tarık Baş’ın, çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Baş’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.