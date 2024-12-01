Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim ile ilgili iş ve işlemler başta olmak üzere Bakanlığın yürüttüğü birçok hizmete tek tıkla ulaşılabilen “TarımCebimde" uygulamasının güncellendiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, uygulamaya arıcılık modülünün yanı sıra ruhsatlı veteriner ilaçları, gübre takip sistemi, tarım sigortaları ve poliçe sorgulama linklerinin de eklendiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyet alanında bulunan hizmetlerin dijitalleştirilerek son kullanıcılara ulaştırıldığını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kullanıcıların kimlik numarasına kayıtlı hizmetlerden, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak yararlanabildiklerine dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, zaman zaman yapılan güncellemeler ile uygulamanın kalitesi artırılırken yeni hizmetler de eklendiğini vurgulayarak TarımCebimde uygulamasında son yapılan güncelleme ile “Arıcılık" modülünün eklendiğini bildirdi.

Eklenen yeni modül ile birlikte mobil uygulama üzerinden hizmet verilen modül sayısının 16'ya çıktığına işaret eden Bakan Yumaklı, “TarımCebimde mobil uygulaması, halihazırda Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Balıkçılık, Evcil Hayvanlar, Milli Parklar, Gıda Kontrol, Desteklemeler, Kent Tarımı, e-Devlet Hizmetleri, Faydalı Linkler, Eğitim ve Yayın, Duyurular, Su, Avcılık, Arıcılık, İddialar ve Gerçekler başlıklarıyla 16 modülde hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yeni eklenen modülün, arıcılık faaliyetlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir bilgi platformu sunduğuna dikkati çekerken, uygulamada yapılan güncelleme ile ayrıca e-Devlet ve faydalı linkler içeriklerinin güncellendiğini dile getirdi. Bakan Yumaklı, güncelleme ile “Hayvansal Üretim" ana başlığı altına idari para cezasının eklendiğini belirtti.