Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfü Açar, geçmiş üretim sezonunu değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TAR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Açar, geçmiş üretim sezonunun kurak bir yıl döngüsü içerisinde yapıldığını söyledi.

Kıraç şartlarda üretimi yapılan üretimlerde verim düşüklüklerinin yaşandığını kaydeden Başkan Açar, sezon değerlendirmesinde; "Kurak bir yaz döneminin akabinde güz döneminde kısmen yağışların düştüğü görülmüştür. Güzlük ekilişlerden olan hububat ekilişleri zamanında yapılmıştır. Gecikmeli de olsa kanola ekilişleri de yapılmıştır. Akabinde ciddi denilebilecek kurak ve de mevsim ortalamalarının üstünde ılık bir kış dönemi yaşanmıştır. Kış döneminin akabinde ve de bahar döneminde düşen yağışlar hububat ekilişleri için kısmen faydalı olmuştur. Kurak şartlarda yapılan yazlık ekilişler içinde ekim şartlarının oluştuğu görülmüştür. Akabinde kurak bir periyot ile birlikte yaz sıcaklıkları hububatlarda erken dönem olgunlukları neticesinde verimde ve kalitede olumsuzluklar yaşanmıştır. Bölgemizin ikinci ana ürünü olan yağlık ayçiçeklerinde de kuraklık ile birlikte çiçeklenme devresinde havaların sıcak gitmesi ile de ciddi bir verim kayıpları oluşmuştur. Aslında kış mevsiminin ılık geçmiş olduğunun en bariz göstergesinin kanola ekilişleri olduğu söylenebilir. Kanola; erken ekilmesi gereken bir bitkidir. Kışa güçlü bir kök yapısı ile girmesi gerekmektedir. Geç dönemde ekilişleri yapılan kanola kışa güçlü bir kök sistemi ile girmediği durumda kış soğukluklarından etkilenmektedir. Bu anlamda bölgemizde kurak şartların oluşması nedeni ile kanola ekilişleri geç yapılmıştır. Geç ekilişlerin yapıldığı kanola kış soğukluklarından zarar görmediği gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Tarımsal faaliyeti etkileyen temelde iki ana faktör olduğuna dikkati çeken Başkan Açar, "Bunlardan ilki iklim, diğeri de üretim teknikleridir. Bölgesel iklim yapısı doğrultusunda üretim teknikleri gelişmektedir. Neticesinde bu doğrultuda üretim tecrübeleri oluşmaktadır. Süreç içerisinde oluşan iklim değişiklileri aslında bir anlamda sahip olunan üretim tekniklerinin de değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Nitekim son yıllarda gerek ülkemiz coğrafyasında olsun gerek ise dünya genelinde değişik nedenlerden dolayı ciddi iklim değişiklikleri olduğu izlenmektedir" dedi.

Açar, yeni üretim sezonun başlayacağı önümüzdeki günler içerisinde ekim teknikleri ile birlikte değişen iklim şartlarının da etkileri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, üreticilerden değişen iklim şartlarına göre üretim teknikleri konusunda tedbirler alınmasını istedi.