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Şanlıurfa’da düzenlenen 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın en çok ilgili gören kısmı traktörler oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - Bereketli tarım topraklarına sahip Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda çiftçiler, ihtiyacı olan tüm tarım aletlerini bulma imkanına sahip oluyor.

Karaköprü’deki Fuar Merkezinde düzenlenen 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, birçok sektör ve firmayı bir araya getirerek çiftçilere kolaylık sağlıyor. Başta Şanlıurfa merkez ve ilçeler olmak üzere bölge illerden de gelen vatandaşlar fuarda ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapma imkanı buluyor.

7 Aralık Perşembe günü kapılarını ziyaretlere açan 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına gelen ziyaretçiler, tarım aletlerinin yanına sıra traktör, ekipman ve daha birçok ürünü bir arada bulabiliyor. Çevre illerden de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarım fuarı Pazar günü saat 18:00’a kadar ziyarete açık olacak.