Manisa'da üreticilerin daha çok üretip daha çok kazanması amacıyla desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üretime katkı sağlayarak ekonominin gelişmesinde önemli yeri olan tarım işçilerini de unutmuyor.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında desteklemelerini Başkan Cengiz Ergün önderliğinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım işçilerini de unutmuyor.

Geçtiğimiz hafta Başkan Cengiz Ergün’ün Şehzadeler ilçesinde başlattığı proje kapsamında tarım işçilerinin üretim esnasında ihtiyaç duyacakları koruyucu malzemeler,işbaşında tarım işçilerine teslim ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Şube Müdürleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Gördes’e giderek Güneşli, Evciler ve Doğanpınar Mahallelerinde koruyucu ekipmanları tarım işçilerine teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tarım sektörünün öneminden bahsederek, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde tarım sektörünü ve tarım işçilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, “Geçmiş dönemlerde küçük aile işletmelerine yönelik girdi, makine ekipman ve sulama sistemleri bazında desteklerimizi hep uyguladık. Fakat kendimize bir özeleştiri yaparak tarım sektörünün en önemli kesimini unuttuğumuzun farkına vardık. Tarım emek yoğun bir sektör. Sabahtan beri arazide geziyoruz. Gece, gündüz, güneşin, yağmurun ve soğuğun altında mücadele ederek tarım işçileri alın teri döküyor. Bu işçilerimizin bu faaliyetlerini yürütürken bir takım koruyucu ekipmanlara da ihtiyacı olduğu noktasından hareketle projemizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e sunduk. Başkan Bey de geçtiğimiz hafta Şehzadeler ilçemizde kendisi bizzat sabahın 7’sinde tarım işçisiyle birlikte tarlaya girerek bu çalışmayı başlattı. Bugün Gördes’teyiz. Akşam tütün kırımında çalışan işçi arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu çalışmayı tarım işçisinin üretim esnasında ihtiyacı olacağı malzemeve koruyucu ekipman desteği olarak devreye aldıklarını söyleyen Daire Başkanı Yılmaz Usta, “İş esnasında ellerini korumaları için iş eldiveni, güneşten korunmaları için şapkaları, kış dönemi için bere, yağmurluk, zirai mücadele süreci için maske ve koruyucu gözlük desteğinde bulunuyoruz. Bunları bez bir çantayla tarım işçilerimize veriyoruz. Bu desteği de direkt tarlada, iş başında kendilerine teslim ediyoruz. Tarımda yoğun emek ve yoğun iş gücü var. Amacımız koruyucu ekipmanlarla beraber üretimi kolaylaştırmak ve üretimin devamlılığını sağlamak. Onların tarlada çalışmaları ve üretmeleri gıda güvenliği ve gıda arzının sağlanması açısından önemli bir faaliyet. Bu yüzden yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“TARLADA BİLE BİZİ HATIRLIYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına gerçekleştirilen tüm destekler ve tarım işçisine sağlanan destekler, mahalle muhtarları, üreticiler ve tarım işçilerini de memnun etti. Başkan Ergün’e teşekkür eden Gördesli muhtar ve tarım işçileri, tarlada bile kendilerini unutmadığı için kendisine teşekkür ettiler.

Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim: Cengiz Başkanımız her konuda, her alanda olduğu gibi çiftçilerimize de büyük destekler veriyor. Sepettir, ceviz toplama örtüsüdür. Cengiz başkanımızı takdir ediyoruz. Çiftçinin de yanında. Her alanda hizmetler devam ediyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun.

Salatalık Üreticisi Yusuf Kaya: Allah razı olsun. Geldiler, burada çitçilerimize destek oldular. Biz de dertlerimizi söyledik. Allah kendisinden razı olsun. Teşekkür ederiz.

Salatalık Üreticisi Nazife Eşer: Çok iyi hissettirdi. Buraya geldiğinizi görünce değer verildiğini anladık. Daha iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz, bizi düşünüp hediyeler gönderdiği için. Devamını da bekliyoruz.

Biber Üreticisi Murat Peker:Cengiz başkanımızı çok iyi tanıyoruz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Böyle destekleri zaten sürekli oluyor, Allah razı olsun. Biz bu destekleri olumlu görüyoruz. Daha da fazlasını istiyoruz. Elinden geleni yaptığını biliyoruz ama daha da fazla destek bekliyoruz. Kendisinden razıyız.

Doğanpınar Mahalle Muhtarı Halil Korkmaz: Cengiz Başkanın bize sunduğu hizmetlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta da üzüm sıkma makinesi aldık. Yolumuz yapılıyor, içme suyumuz yapıldı. Kırsalda zaten çiftçimize sürekli destek halinde, teşekkür ederiz Cengiz Başkan’a. Kendisinden memnunuz. Bir daha ki dönemde de başımızda görmek istiyoruz.

Biber Üreticisi Remziye Korkmaz: Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi tarlada bile hatırladığı için çok sağ olsun kendisi. Her şeyiyle memnunuz. Kendisine çok selamlarımı söyleyin.

Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya: ilk önce Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. O bir dünya markası, bir lider başkan. Çiftçiyi her zaman destekliyor. Allah razı olsun ondan. Bizi bugüne kadar desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Üzüm sıkma makinesi olsun, ceviz soyma makinesi olsun, sepetler olsun hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederim.