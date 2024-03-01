Bursa'da Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel, Meclis’te ve alandaki baskılarımız, sonunda meyvesini verdiğini belirterek, "Bakan Işıkhan, Ziraat Odası kayıtlarına bakılmaksızın ilçe tarım müdürlüğünün kayıtları dikkate alınarak, BAĞ-KUR’lu çiftçilerimizin emeklilik sorunlarının aşılacağını belirtmiş ve mücadelemizin haklılığı tescil edilmiştir” dedi.BURSA (İGFA) - Sorunun çözülmesi için defalarca açıklamalarda bulunduklarını, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın da konuyu TBMM'ye taşıdığını vurgulayan Özel, “Her ne kadar reddetseler de tüm Türkiye'ye Yenişehirli çiftçilerimizin sesini duyurmamızın önüne geçemediler” şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yıllardır Ziraat Odası kayıtları dolayısıyla çiftçilerin yaşadığı emeklilik sorunu için verdikleri mücadeleye tüm mağdurlar gibi Yenişehir halkının da yakından şahit olduğunu belirtti,.

Mağdurların ziyaretleri sonrası seçim öncesi sorunun çözülmesi gerektiğine dair defalarca açıklamalarda bulunduklarını kaydeden Özel, "Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş'ın TBMM'de verdiği araştırma önergesini her ne kadar reddetseler de tüm Türkiye'de Yenişehir'li çiftçilerimizin sesini duyurmamızın önüne geçemediler. Bu İYİ gayretlerimiz ve defalarca çözüm yollarını beyan etmemiz sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Ziraat Odası kayıtlarına bakılmaksızın ilçe tarım müdürlüğünün kayıtları dikkate alınacağını, böylelikle çiftçilerimizin emeklilik sorunlarının aşılacağını belirtmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çiftçilerimizin sorununun çözülmesine mecliste red vermeleri sonrası mağdurlarımızdan gelen müthiş tepkiler neticesinde seçimleri kaybedecekleri netleşen ve görev yaptığı yıllar boyunca bu konuda sadece bir kez girişimde bulunarak Ankara'ya giden ve orada da araştırma önergesine partilerinin red verdiği kişiler, bu olumlu gelişmeyi kendilerine mal etmeye çalışacaklarını aklı başında tüm çiftçilerimiz çok iyi biliyor.

Çiftçilerimizin sıkıntısını TBMM'de araştırma önergesi vererek meclis kürsüsünde dile getiren onların sözcüsü olan Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş'a yine iki yıl önce TBMM'de soru önergesi vererek konu hakkında bilgi verilmesini isteyen Bursa E. milletvekilimiz Sayın Ahmet Erozan'a mağdurlarımız için büyük bir mücadele örneği sergileyen çiftçilerimiz Selami Ceylan'a, Tarık Mutlu'ya, Ömer Puslettinoğlu'na ve Emin Serin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım verdikleri bu söz bir seçim vaadi değildir. Birkaç gün içinde ilgili bakanlık tarafından resmi gazetede yönetmelik değişikliği yayınlanır. Bir hafta içinde mağdurlarımız emekli olmaya başlarlar. Çünkü çiftçilerimiz bir kez daha kandırılmayı hazmedemez" diye konuştu.