Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,35 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.