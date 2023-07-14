Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne göre sektörlerin bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,93 artış gösterdi.

Buna göre, söz konusu endekste haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,7, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,9, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış kaydedildi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 15,42 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,64 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,05 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 5,70 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.