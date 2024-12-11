Gıda ve tarım teknolojilerinde kadın liderler için düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin bu alandaki en büyük fonu olan EIT Food tarafından desteklenen EWA Programı, Foodback işbirliğiyle tamamlandı. Bu yıl beşinci yaşı kutlanan programın kazanan girişimlerine, 15 bin avroluk büyük ödül verildi.İSTANBUL (İGFA) - Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback yürütücülüğünde, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen EWA (Empowering Women in Agrifood) - Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı tamamlandı.



Bu sene beşincisi düzenlenen programa beş yılda binin üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları EIT Food kriterleri etrafında değerlendiren EWA ekibi, programa katılma hakkı kazanan 10 girişimi belirledi.



Dokuz girişimin finale kaldığı programda 10 bin avro değerindeki birincilik ödülünü Yugen girişimi kurucusu İpek Tüysüzoğlu, 5 bin avro değerindeki ikincilik ödülü ise Bio4Life girişimi kurucusu Saadet Alpdağtaş aldı.

Programın kazanan girişimi Yugen; nar kabuğu atıklarını ileri dönüştürerek tekstil alanında en yüksek çevresel etkiye sahip olan gerçek ve suni deriye alternatif, bitki bazlı deri üretmektedir. İkincilik ödülün sahibi Bio4life; biyoteknolojik prosesleri amaca uygun dizayn ederek tarımsal/endüstriyel atıkların değerlendirilmesini ve moda sektörü için biyomateryal geliştirilmesini sağlamaktadır.

EWA Türkiye, kadın girişimcilerin tarım ve gıda sektöründe liderlik etmeye devam edeceği bir geleceği inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

“Kadın girişimcilerin sektörde daha görünür olmaları için yola çıktık”

EWA Programı'nın beşinci yılının önemine vurgu yapan Impact Hub İstanbul ve Foodback Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, “Beş yıl önce başladığımız bu yolculukta, kadın girişimcilerin gıda ve tarım sektöründe daha görünür ve etkili hale gelmelerine destek olmak için yola çıktık. Programımızın beşinci yılında, yalnızca girişimcilerimizin başarılarını değil, aynı zamanda EWA ekosisteminin sektörde yarattığı uzun vadeli etkiyi kutluyoruz. Bu yıl, geride bıraktığımız beş yılın tecrübelerini geleceğe taşıyacağımız bir dönüm noktası” dedi.