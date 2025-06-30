Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Çubuk’taki yem üretim tesisine teknik ziyaret düzenledi; yem sektörünün 30 milyon tonluk üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısı değerlendirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yem sektörüne yönelik denetim ve rehberlik faaliyetleri kapsamında Ankara’nın Çubuk ilçesindeki bir yem üretim tesisine teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Yem Daire Başkanı Kayahan Kayhan, Ziraat Mühendisi Ahmet Başataç ve Veteriner Hekim Kani Yayla katıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan ziyarette, yem sektörünün 30 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik yaklaşımları yerinde incelendi.

Üretim sahaları, depolar ve laboratuvar birimleri gezilerek teknik bilgiler alındı. Bakanlık, yem sanayisinin mekanizasyon, dijitalleşme ve bilimsel gelişmelerle ilerlediğini vurguladı.

Bakanlık, yıllık denetim programları ve rehberlik faaliyetleriyle yem sektörünü desteklemeye devam edeceğini ve bu ziyaretlerin sektörle iş birliğini güçlendirmeyi ve yem güvenliği ile kalitesini artırmayı hedeflediğini kaydetti.