Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli tarım uyuşmazlıklarında arabuluculuk rehberini yayımladı.ANKARA (İGFA) - Üreticilerin korunması amacıyla hayata geçirilen Sözleşmeli Tarım uygulamasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda çözüm için önemli bir adım atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan sözleşmeli tarım uyuşmazlıklarında arabuluculuk rehberi yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rehberin önsözünde, tarım ürünlerinde arz güvenliğinin daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğinin altını çizdi.

Özellikle üreticilerin korunması amacıyla sözleşmeli tarımın usul ve esasları belirlenmiş, tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için sözleşmenin taraflarında aranacak vasıflar, sözleşmeye konu ürünün teslim ve tesellüm koşulları, fiyat ve miktardaki değişim oranları, ayni ve nakdi avansın sınırları ile kapsamı ve benzer hususları içeren sözleşme genel şartları, tarımsal faaliyet alanlarına göre alt düzenlemelerle şekillendirilmiş ve tip sözleşme örneklerinin bakanlığın internet sitesinde yayımlandığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, hazırlanan rehberin üreticilere faydalı olması dilek ve temennisiyle tarıma hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayabilirsiniz