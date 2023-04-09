Hatay’da tarımsal üretimin sürmesi, biyoçeşitliliğin ve ekonomik yaşantının korunabilmesinin desteklenmesi, tarımsal faaliyetlerin devam etmesi ve halkın yaşadığı şehirde kalmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.HATAY (İGFA) - Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da bölge halkı ve yerel üretici sosyoekonomik açıdan pek çok sorunla karşılaşınca Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle gönüllüler koordinasyon içerisinde bölge halkı ile uyumlu bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmeye başladı.

Samandağ ilçesinde bir fikir olarak başlatılan çalışmalar kapsamında liderlik gönüllü olarak çalışan ve aynı zamanda Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi olan Sinem Kayıkçı, ürünü tarlada kalan, depremzede üreticilerin ürünlerinin satın alınarak yine depremzede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla başlatılan projede yardımseverlerin değerinde satın aldığı ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını “tarlalarda çok önce toplanması gereken ürünleri, biz şu an üreticilerden dayanışmayı ve yardımlaşmayı büyüten dostlar sayesinde satın alınmasını sağlayıp yine depremzedelere dağıtmak için yola çıkacağız” sözleriyle anlatıyor.

Gönüllülerle başlayan çalışmalar Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde “Tarıma Destek Ol Hatay” sloganıyla gönüllüler, üreticiler, ilgili kurum, STK’larla işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir projeye dönüştü.

Proje kapsamında Hatay’da tarımsal üretimle geçimini sağlayan küçük üreticinin deprem sonrası mevcut durumu, ürettiği ürün, ürün miktarı, hasat zamanı, ürününü satmak istediği fiyat ve ihtiyaçlarıyla ilgili envanter, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli bilgiler saha çalışmaları ve telefon ile internet gibi dijital ortamlar aracılığıyla hazırlanıyor. Sonrasında deprem bölgesinde faaliyet gösteren kurum-kuruluş, STK, yardımsever ve tüccarlar ile bu bilgiler paylaşılarak, üreticinin ürünlerini pazarlaması ve bu ürünlerin depremzede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Envanter çalışmasının ardından tarımsal üretimle geçimini sağlayan küçük üreticinin deprem sonrası acil ihtiyaçlarının desteklenmesi doğrultusunda planlama yapılıyor.

Hataylı üreticiler, 0530 233 04 38 numaralı telefona whatsapp üzerinden ya da [email protected] ’a mesaj göndererek ürettiği ürün, ürün miktarı, hasat zamanı, ürününü satmak istediği fiyat ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgileri Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirebilir.