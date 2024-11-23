Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirecek projelerle çiftçilere desteklerini sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de çiftçinin omuzlarındaki yükü hafifletecek “Balıkesir Modelini” hayata geçireceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bu, bir Tarımsal Kalkınma Modelidir. Balıkesir Tarımsal Kalkınma Modeli, iddia ediyoruz, Türkiye’nin en önemli modellerinden bir tanesi olacak. Ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek.” dedi.

Etiyle, sütüyle, balıyla, kültürel zenginliğiyle, doğa zenginlikleriyle tarımsal çeşitliliği ve hayvancılığıyla ülkenin en önemli kentlerinden olan Balıkesir’de çiftçinin omuzlarındaki yükü hafifletecek “Balıkesir Modelini” hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Üreticilerin ihtiyaç duyduğu ekipman desteğinin yanı sıra tohum dağıtımlarıyla da sürdürülebilir tarımı güçlendiren BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, alım garantili projelerle de ürünlerin katma değerini artırıyor. Yerel çeşitliliği korumak ve ata tohumlarını yaygınlaştırmak için “Üreten Çiftçiye Destek Programı” kapsamında ilçelerde faaliyet gösteren toplam 9 ziraat odası, kooperatif ve derneğe tohum temizleme makinesi (Selektör) dağıttı.