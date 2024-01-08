Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarımsal amaçlı örgütler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilerek, çeşitli teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olabilecek.ANKARA (İGFA) - Tarımsal amaçlı örgütler "todes.tarimorman.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurmaları halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici ve üretici birlikleri "Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi" almaya hak kazanacak.

Ayrıca birlikler tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacak, sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden yararlanabilecek ve tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacak.

Başvurular, 31 Mart'a kadar yapılabilecek.