2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yeni bir dönemin başladığını belirterek, bir çok ilki barındıran bitkisel üretimde yeni destekleme modelinin yhayata geçtiğini duyurdu.

2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kararla birlikte, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de artık üretim planlamasının en önemli ayağını uygulamaya alındı. Söz konusu kararın detaylarını Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı, ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandığını belirterek, ilk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandığını, destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildiğini, bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacağını, üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verileceğini, su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacağını, kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacağını ve destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncelleneceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, söz konusu kararla birlikte, çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacağını belirterek, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a, süreç içinde koordinasyon içinde çalıştığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile tarım sektörünün değerli temsilcilerine ve bakanlığın tüm çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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