Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürütülen gübre denetimlerini tamamladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak 8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eş zamanlı operasyonda çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

✅ 81 ilimizde eş zamanlı yürüttüğümüz gübre denetimlerimizi tamamladık.???? 8.380 gübre bayisinde ve 38.629 üründe titiz denetimler gerçekleştirdik.???? Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3.500 çalışma… pic.twitter.com/buQNSBbFR5— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 26, 2025

Bakan Yumaklı, paylaşımında, sürdürülen titiz denetimlerde çiftçinin emeğini koruyarak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür etti.