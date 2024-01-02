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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarımsal projeleri arasında yer alacak UTEM’in içerisinde Türkiye’nin tarımda yıldız isimlerini yetiştirecek Tarım Lisesi’ni inşa ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma alanında attığı her adımda Türkiye’de ve hatta dünyada ses getiriyor.

Kurduğu üretim alanları, çiftçilerin tarıma yeniden umutla bakmasını sağlayan teşvik adımları ve tarımsal eğitimin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar Sakarya’yı tarımın “yıldız şehir” haline getirdi.

Sakarya’nın dört bir yanında hayata geçirilen tarımsal projelerin yanında Türkiye’de eşine az rastlanır büyüklükte devasa bir proje için de ilk adımlar atılıyor. İçinde meyve bahçesi plantasyon sahaları, ürün işleme ve değerlendirme üniteleri, tarım müzesi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanının yer alacağı UTEM için çalışmalar yoğunlaştı. Projenin en önemli ayağı olan Tarım Lisesiproje alanında tanıtıldı.

Erenler Alancuma’daki proje alanında gerçekleştirilen lansman programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nun yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya,İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, SESOB Başkanı Hasan Alişan ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ekrem Yüce, Tarım Lisesi’nin tanıtım filmi gösterimiyle birlikte projenin detaylarını anlatırken, bu lisede okuyan öğrencilere Büyükşehir olarak burs desteği verileceğini müjdeledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamoğlu eğitimi ve üretimi birlikte yapabilen bir geleceği inşa ettiklerini kaydederek, “20 yıldır AK Parti hükümeti döneminde mesleki eğitim kurumlarımızın ayağa kalkması ve gelişmesi üzerine ciddi gayret gösteriliyor. Ümit ediyorum ki üretirken eğitimin yapıldığı, eğitirken üretimin yapıldığı bir geleceği inşa edeceğiz. Yolumuz uzun. Ben emeklerinden dolayı Başkan Ekrem Yüce’ ye teşekkür ediyorum. Sakarya’nın sesi güçlü geliyor. Sakarya’mız daha güçlü bir şekilde böyle güzel hizmetlerle sesini duyurmaya devam edecektir” dedi.