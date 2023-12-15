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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek miktarları detaylı olarak da grafiksel olarak aktarıldı.

Söz konusu destekleme ödemelerinin kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için ise 22 Aralık saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağı duyuruldu.